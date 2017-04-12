Стоила ли игра свеч? — блеск и нищета безвизового режима Украины с ЕС
Киев, 13 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум.
Свершилось: Украина получила безвиз. Годы интриг, обещаний, лжи, лицемерия и пафоса — всего того, что так старательно проводил официальный Киев, — принесли, наконец, результат. Теперь украинцы могут ездить в Европу без визы. Вспоминается уродливая шутка из фильма «Гараж»: «Я за машину Родину продал!» Стоила ли игра свеч, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.
Безвизовый режим позволит украинцам въезжать на территорию стран Евросоюза, не открывая визы. Это достижение казалось таким манящим, в том числе и потому, что его нередко путали с вещами другого порядка — например, с правом жить и работать в Европе, а то и с самим членством в Евросоюзе. По факту, однако, это означает лишь то, то гражданин Украины теперь сможет сэкономить (весьма скромную) сумму в евро, чтобы въехать в одну из европейских стран и провести в ней ограниченное количество времени. Причем — исключительно с туристическими целями. Безвиз не дает права ни на постоянное проживание, ни на трудоустройство.
А вот подводных камней здесь немало. И прежде всего — это волны нелегальных рабочих, которые теперь смогут хлынуть с Украины в Европу. Где их встретят конкуренты в виде гастарбайтеров из других стран, причем и тех, которые являются членами Евросоюза, а значит, живут и работают официально.
Быть же в Европе нелегалом — мало удовольствия: это и постоянная угроза депортации, и черная зарплата, и социальная незащищенность. Как бы ни относились власти Евросоюза к Украине, как бы ни разыгрывали эту украинско-антироссийскую карту, это ничего не изменит в положении нелегальных рабочих.
Разумеется, так поступят не все. Предполагается, что другие будут просто путешествовать в Европу, когда захотят. Небольшое статистическое отступление: средняя зарплата украинца составляет 180 долларов, при установленном минимуме в 50 евро на каждый день пребывания в стране ЕС. Впрочем, вопрос о том, как много украинцев могут себе позволить турпоездки в Европу, останется на совести украинского руководства — и телевидения, которое эту тему избегает. По сути, свободно путешествовать сможет только очень узкая группа, порядка 5% населения, — так стоило ли платить огромную цену за то, чтобы сэкономить этой группе 35 евро за оформление визы?
Читайте подробности в статье: Бусы для папуасов: «безвиз» для Украины
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