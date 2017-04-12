Киев, 13 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум.

Свершилось: Украина получила безвиз. Годы интриг, обещаний, лжи, лицемерия и пафоса — всего того, что так старательно проводил официальный Киев, — принесли, наконец, результат. Теперь украинцы могут ездить в Европу без визы. Вспоминается уродливая шутка из фильма «Гараж»: «Я за машину Родину продал!» Стоила ли игра свеч, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

Безвизовый режим позволит украинцам въезжать на территорию стран Евросоюза, не открывая визы. Это достижение казалось таким манящим, в том числе и потому, что его нередко путали с вещами другого порядка — например, с правом жить и работать в Европе, а то и с самим членством в Евросоюзе. По факту, однако, это означает лишь то, то гражданин Украины теперь сможет сэкономить (весьма скромную) сумму в евро, чтобы въехать в одну из европейских стран и провести в ней ограниченное количество времени. Причем — исключительно с туристическими целями. Безвиз не дает права ни на постоянное проживание, ни на трудоустройство.

А вот подводных камней здесь немало. И прежде всего — это волны нелегальных рабочих, которые теперь смогут хлынуть с Украины в Европу. Где их встретят конкуренты в виде гастарбайтеров из других стран, причем и тех, которые являются членами Евросоюза, а значит, живут и работают официально.

Быть же в Европе нелегалом — мало удовольствия: это и постоянная угроза депортации, и черная зарплата, и социальная незащищенность. Как бы ни относились власти Евросоюза к Украине, как бы ни разыгрывали эту украинско-антироссийскую карту, это ничего не изменит в положении нелегальных рабочих.

Разумеется, так поступят не все. Предполагается, что другие будут просто путешествовать в Европу, когда захотят. Небольшое статистическое отступление: средняя зарплата украинца составляет 180 долларов, при установленном минимуме в 50 евро на каждый день пребывания в стране ЕС. Впрочем, вопрос о том, как много украинцев могут себе позволить турпоездки в Европу, останется на совести украинского руководства — и телевидения, которое эту тему избегает. По сути, свободно путешествовать сможет только очень узкая группа, порядка 5% населения, — так стоило ли платить огромную цену за то, чтобы сэкономить этой группе 35 евро за оформление визы?

Читайте подробности в статье: Бусы для папуасов: «безвиз» для Украины

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