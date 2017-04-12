Москва, 13 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

Один из самых известных в Японии переводчиков Булгакова, Исихара Кимимичи, обладает необычным взглядом на культуру своей страны — да и его мнение о россиянах удивляет. И больше в приятную сторону.

Личный архив Исихары Кимимичи Исихара Кимимичи у памятника Булгакову

Считая, что в Японии традиционная культура находится в странном заглохшем состоянии (она есть, но формы ее сильно изменились), он сравнивает эту ситуацию с российской — и сравнение оказывается в пользу последней. Пожилой, мудрый, блестяще образованный японский ученый в интервью с обозревателем ИА REGNUM Дмитрием Тёткиным предстает человеком, обладающим одной главной страстью — любовью к знаменитому русскому писателю.

Творчество Михаила Булгакова, начиная с первого, прочитанного на тяжело осваиваемом русском языке романа, обаяло его однажды и навсегда. И определило его научную судьбу. Сейчас даже сны Исихара видит о том, что он не просто переводит Булгакова с русского на японский, но и пишет о нем статьи на русском. Исихара говорит, что знаменитый русский писатель привлекает его своим умением сочетать идеальное, фантастическое и реалистичное, — и это наверняка одно из точных определений булгаковской прозы.

Когда Исихара соглашался на это интервью, вряд ли он предполагал, что его собеседник с готовностью пустится предлагать ему одну тему за другой и одну сложнее другой — о религии, о традиции, об отличиях японской молодежи от стариков, о технологиях и даже о женщинах. Остается только восхищаться его терпением в этом диалоге, который он вел на чужом для себя языке, переключаясь с одной неисчерпаемой темы на другую, и каждую умудряясь формулировать в нескольких фразах.

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