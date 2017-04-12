Киев, 12 апреля, 2017, 11:47 — ИА Регнум.

В Донбассе противоборствующие стороны продолжают нарушать Минские соглашения, применяя тяжелую артиллерию калибров 152 и 120 мм, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Наиболее неспокойной остается обстановка на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом 12 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба АТО и и.о. мэра г. Ясиноватая (под контролем ДНР) Олег Моргун, передает ИА REGNUM.

Mil.ru Установка разминирования УР-77

Так, по данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 16 населенных пунктах Донбасса.

«За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестнадцать населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Ясиноватой Моргун отметил, что вчера украинская армия открыла огонь по позициям ДНР в селе Спартак (вблизи Ясиноватой) из тяжелой артиллерии. «Около 07:00 утра украинская сторона начала обстрел Спартака. По предварительной информации, он велся из 152-й артиллерии», — рассказал ДАН чиновник.

При этом Моргун отметил, что вчера позиции ДНР в промзоне под Ясиноватой подверглись обстрелу из тяжелых минометов.

Народная милиция ЛНР зафиксировала шесть обстрелов со стороны ВСУ. Под огонь украинских войск попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе (четыре раза), Логвиново и Лозовое.

При этом огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, зенитных установок ЗУ-23−2, стрелкового оружия.

Также вчера войска ЛНР провели боевые учения с применением установки разминирования УР-77, известной как «Змей Горыныч», передает сайт ЛИЦ. В ЛНР заверяют, что это восстановленные украинские установки разминирования, «взятые в качестве трофеев в 2014—2015 годах».

Напомним, ранее установки «Змей Горыныч» использовались ДНР при штурме аэропорта в Донецке. Установка разминирования создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». «Змей Горыныч» (оружие УР-77), которое также называлось «Метеоритом», в 2014 году было взято на вооружение РФ. Обновленная установка была разработана Научно-исследовательским институтом Балашихи и конструкторами Рубцовского машиностроительного завода.

В то же время 12 апреля пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информирует, что вчера в районе Старого Айдара (Луганская область под контролем ВСУ) из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) ОБСЕ. О запланированном полете БПЛА миссия заранее сообщила Совместному центру контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что патруль СММ в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился приблизительно в 2,5 км к югу от поселка Старый Айдар (20 км к северо-западу от Луганска) и ориентировочно в 2 км к северо-западу от линии соприкосновения. «В 13:00, находясь вне автомобилей, наблюдатели осуществили запуск беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА). В 13:06, когда БПЛА летел на высоте 120 м над позицией Вооруженных сил Украины, расположенной приблизительно в 200 м на юго-юго-запад от местоположения патруля, наблюдатели услышали 10 выстрелов из стрелкового оружия также примерно в 200 м к юго‑юго‑западу от места своего расположения. По оценке СММ, огонь велся в направлении БПЛА», — отмечается в материале.

Также отмечается, что было принято решение развернуть БПЛА. «На аппарате после посадки видимых повреждений обнаружено не было. Патруль незамедлительно покинул этот район. СММ обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этим инцидентом», — говорится в сообщении.

В свою очередь, 12 апреля пресс-центр штаба АТО информирует, что в Донбассе ситуация продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки ВС ДНР и ЛНР 45 раз обстреляли позиции ВСУ.

«На Приморском направлении огнем минометов калибра 82 мм, зенитных установок ЗУ-23−2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Марьинки. По морским пехотинцам вблизи Водяного, бил из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра… Морских пехотинцев в районе Широкино обстреливал из БМП, а под Павлополем — из БТРа. По опорным пунктам в районе Березового открывал огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки», — говорится в сообщении.

По данным украинского штаба, на Донецком направлении войска ДНР из минометов калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП накрыли позиции ВСУ в Опытном. «По защитникам Авдеевки били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23−2 и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районе Верхнеторецкого обстреляли из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, а по защитникам Луганского — били из зенитной установки ЗУ-23−2 и из вооружения БМП», — информирует пресс-служба.

Также сообщается, что на Луганском направлении по украинским позициям в районе Крымского войска ЛНР применили 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы, а вблизи Новоалександровки — вооружение БТР и гранатометы.

«За минувшие сутки пятеро украинских защитников получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Украина перебрасывает к линии соприкосновения инструкторов НАТО, которые обучают военнослужащих ВСУ. «В большинстве случаев это инструктора стран НАТО, которые обучают военнослужащих ВСУ, как им нужно воевать… Также присутствуют и частные военные компании (ЧВК)», — считает Марочко.

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения группы из женщин-снайперов из стран Прибалтики и Польши.

Напомним, с 1 апреля в Донбассе действует режим прекращения огня. В марте 2017 года в Минске представители России, Украины и ОБСЕ в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установить очередной режим тишины, отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. 6−7 апреля ВС ЛНР и ВСУ сорвали процесс развода сил и средств в районе Станицы Луганской.