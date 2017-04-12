Тольятти, Самарская область, 12 апреля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Депутаты Тольяттинской городской думы большинством голосов избрали главой администрации автограда Сергея Анташева — директора самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» — поставщика отопления и горячей воды в жилые дома. Предприятие, которым он руководил, входит в компанию ПАО «Т Плюс», аффилированную олигарху Виктору Вексельбергу, сообщает ИА REGNUM.

Tgl.ru Сергей Анташев

Конкурсная комиссия, возглавляемая губернатором Николаем Меркушкиным, зарегистрировала 19 кандидатов на должность главы Тольятти, среди них был спикер Тольяттинской гордумы Дмитрий Миккель, который потом отказался от участия в конкурсе. 11 апреля в Тольяттинской городской думе был проведен конкурс на должность главы администрации Тольятти. В финал прошли два кандидата: Сергей Анташев и безработный Петр Булгаков. Решением думы, на которой лично присутствовал губернатор Николай Меркушкин, на пост главы города утвержден Сергей Анташев.

Сергей Анташев возглавлял филиал «Т Плюс» — крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. По данным СМИ, ПАО «Т Плюс» входит в группу компаний «Ренова», в которой пост председателя совета директоров занимает олигарх Виктор Вексельберг. На рынке коммунальных услуг в Самарском регионе работает еще одна частная компания, подконтрольная олигарху, — ООО «Самарские коммунальные системы» («дочка» ООО «Волжские коммунальные системы», которая входит в федеральный холдинг РКС, аффилированный ГК «Ренова»). В 2012 году ООО «СКС» получило в концессию «Самараводоканал» сроком на 35 лет.

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Депутат Госдумы Леонид Калашников раскритиковал назначение Сергея Анташева на пост главы Тольятти. «Сегодня состоится назначение нового главы Тольятти. Именно назначение, а не выборы, — заявил он. — И кандидатура, о которой было всем известно заранее — Сергей Анташев. Человек, которого считают ставленником энергетиков, запятнавшим свою репутацию участием в сомнительных сделках по приватизации городского имущества в составе команды мэра Тольятти Сергея Андреева. В 2013 году в газете «Тольяттинское обозрение» вышла статья «Два дня из жизни аферистов. Мэру и его замам удалось провернуть крупную аферу всего за два дня». В ней упоминалось про «деятельность» заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Анташева. «Тольяттинское Обозрение» просило считать эту статью официальным обращением в прокуратуру и Следственный комитет. Но историю предпочли «замять», а сама газета вскоре была закрыта. Теперь же этого человека назначают на пост нового главы города», — цитирует парламентария «Свободная пресса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок полномочий избранного мэра Тольятти Сергея Андреева закончился 12 марта. Андреев заявил, что намерен работать в системе государственного управления, где будет курировать, как он выразился, тольяттинское направление.

Справка:

Сергей Анташев родился 16 декабря 1959 года в семье рабочих. Окончил школу в 1977 году, поступил в Тольяттинский политехнический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». После окончания обучения с 1982 по 1984 годы работал мастером Монтажно-строительного управления №14 треста «Гидромонтаж». Через два года был переведён на должность прораба.

В 1986 году избран председателем Объединенного построечного комитета. С 1989 по 1994 годы — ведущий инженер-технолог, начальник производственно-технического отдела на том же самом предприятии. В 1994 году переехал в Тольятти, принят на должность директора предприятия тепловых сетей ОАО «Тевис». В 2000 году закончил Международный институт рынка по специальности «Менеджмент». С 2000 года по 9 апреля 2012 года — директор по маркетингу — директор по сбыту энергоресурсов ОАО «Тевис».Депутат Думы городского округа Тольятти IV (с 2005 по 2009 годов) и V созывов (с 2008 по 2012 годы).

С апреля 2012 по февраль 2015 года занимал должность заместителя мэра Тольятти по городскому хозяйству. С 26 февраля по 14 декабря 2015 года — советник генерального директора, генеральный директор ОАО «Тевис».12 января 2016 года принят в Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на должность советника директора, а с 27 февраля 2016 года назначен директором филиала. Женат, у него двое сыновей.