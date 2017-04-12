Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа 11 апреля рассмотрел кассационную жалобу Ростовской-на-Дону епархии по передаче церкви Атаманского дворца в станице Старочеркасской. «Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)», — говорится на сайте служителей Фемиды, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

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Руководитель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM не исключил возможность продолжения противостояния церкви, музейного сообщества и общественников.

«Епархия не оставляет надежду на то, что суд всё-таки встанет на их сторону, заявляет о продолжении борьбы. Но теперь они могут обратиться только в высший судебный орган Российской Федерации — Верховный суд», — сказал Кожин.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Атаманский дворец в Старочеркасской

Напомним, ранее два суда в Ростовской области в 2016 году признали, что Атаманский дворец должен оставаться светским. Распоряжение министерства имущественных и земельных отношений региона о передаче Ростовской-на-Дону епархии зданий Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника было отменено в октябре. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд на Дону. Но церковь с таким решением не согласна.

«На основе представленных доказательств суд нашел оспариваемое решение о включении спорного имущества в план передачи религиозным организациям противоречащим нормам федерального закона и нарушающим права заявителя на владение и пользование объектом культурного наследия. В решении суда отмечено, что на настоящий момент монастырю из владения музея уже передано 12 объектов, находящихся как в пределах подворья, так и вне его на территории Старочеркасской, чем фактически обеспечена деятельность монастыря. Подворье действительно создавалось как единое имение, чем и объясняется отмеченное специалистами единство архитектурного облика. Однако назначение его было не религиозным, а бытовым», — сказано в определении суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебная тяжба началась в 2016 году. В суд вынужденно обратились музейщики и жители станицы Старочеркасской — древней столицы донского казачества. Они потребовали отменить распоряжение, подписанное в Минимущества Ростовской области 28 сентября 2015 года в то время главой ведомства Юрием Молодченко.

«Музейное учреждение, как держатель исторической памяти, обеспечивает доступ к культурному наследию всего населения: верующим и неверующим, православным и представителям других конфессий. Мы — люди православной веры, но не согласны, чтобы задачи и проблемы церкви решались путём изоляции от народа исторического наследия наших предков», — говорилось в обращении станичников к донскому губернатору Василию Голубеву.

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Булатова Екатерина ИА REGNUM План музея-заповедника

На защиту музея встал и президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В феврале 2016 года он направил письмо главе региона с просьбой сохранить Атаманский дворец, принадлежащий Старочеркасскому историко-архитектурному музею-заповеднику, в собственности хранилища. По мнению защитников дворца, музейные богатства после передачи Донской митрополии могут исчезнуть из здания.

«Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения в нашей стране не носит характер реституции, а является исключительно жестом доброй воли светского государства по восстановлению исторической справедливости в отношении различных религиозных организаций России. Сохранить богатства, передать их следующим поколениям — наша общая обязанность не только в силу норм Конституции Российской Федерации, но и по совести», — было сказано в обращении.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Окна Атаманского дворца

Также встал на сторону музейщиков доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения исторического факультета Южного федерального университета Анатолий Агафонов. Он утверждал, что решение Минимущества области о передаче Атаманского дворца епархии отменить можно. По его словам, ведомство вообще нарушило закон, так как земля и постройки на момент выхода этого акта являлись федеральной собственностью, а не муниципальной.

«Не может орган более низкого уровня распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Но у нас чиновник правит бал. Ну и получили в итоге поток общественного возмущения», — отмечал ранее собеседник.

Дворец атаманов Ефремовых в древней столице донского казачества является памятником архитектуры XVIII века. Здание было возведено в 1761 году.

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