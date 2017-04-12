Якутск, 12 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Депутаты Якутии намерены сформировать рекомендации для правительства и Минстранса РФ, в которых предложат варианты завершения строительства участка железной дороги Томмот — Нижний Бестях. Проблему недостроенной дороги, которая так нужна республике, обсудили 11 апреля на совещании в Нижнем Бестяхе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

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По его словам, находящемуся под его руководством комитету поручено выработать рекомендации, в мае провести парламентские слушания по этому вопросу с возможным выходом в июне-июле на пленарное заседание, где будут выработаны рекомендации правительству и Минтрансу РФ.

«Они тоже, конечно, «молодцы», прямо скажем. В дорогу вложено 50 млрд рублей, а она до сих пор стоит мёртвым грузом, и кто с неё получает доход — непонятно. И тарифы не падают, и автомобильным транспортном возим. Мутная вода, в которой кое-кто ловит рыбку», — считает депутат.

По словам Виктора Фёдорова, в появившихся проблемах с дорогой виноват «Трансстрой»: «Прилепился как банный лист. Он же находится в стадии банкротства, 3 года уже не работает на железной дороге, требует 1,9 млн рублей, утверждает, что ему не доплатили. Просит деньги и одновременно коммерческую деятельность развёл на том объекте, с которым судится. Плюс к этому, я считаю, наша ЯЖД затягивает это, вводя дороги в постоянную эксплуатацию».

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Депутат отмечает, что грузы возят, по отчётам за прошлый год 400 тыс. тонн, но разгрузка, в том числе нефтепродуктов, идёт в нарушение всех законов с недостроенной станции. «И «Трансстрой» сдаёт пути, которые не готовы для разгрузки хозяйственных грузов, в том числе нефтепродуктов, Волосы шевелятся на голове от того, что они творят», — отметил также Виктор Фёдоров.

Он считает, что к решению этой проблемы надо подключать нефтяные базы «Туймаада нефть», «Саханефтегазсбыт», транспортно-логистический центр. «Подключать и работать, станция отдельно, а получение грузов — отдельно. Тогда цепочка замкнётся и дорога будет работать», — уверен парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы 3 апреля отказал федеральному агентству железнодорожного транспорта в удовлетворении иска о расторжении договора с подрядчиком строительства железной дороги Якутии Беркакит — Томмот — Нижний Бестях, инжиниринговой корпорацией «Трансстрой». Компания считает, что ей не доплатили по государственному контракту. Ещё до принятия этого решения министр транспорта Якутии Семён Винокуров высказывал мнение, что отказ в расторжении договора с «Трансстроем» сделает невозможным завершение работ по недостроенной железной дороге в 2017 году, как это было запланировано.

Напомним, строительство железной дороги Томмот-Якутск (Нижний Бестях), которое длится уже более 10 лет, надеялись завершить в 2017 году. Ранее работы по строительству выполняла компания «Транстрой», по итогам работы которой было сделано 784 замечания. Дорога не доведена до строительных нормативов.