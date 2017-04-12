Санкт-Петербург, 12 апреля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Станцию метро «Комендантский проспект» на пятой («фиолетовой») линии Петербургского метрополитена открыли после проверки подозрительного предмета, обнаруженного утром на платформе.

Https://vk.com/spb_today Забытая сумка на станции «Комендантский проспект» (скриншот группы «ДТП и ЧП»

Проверка продолжалась ровно час. Как сообщала ранее пресс-служба подземки, станция была закрыта на вход и выход пассажиров еще в 10:01.

«В 11:01 станция «Комендантский проспект» открыта. Опасных предметов не обнаружено», — проинформировали в Петербургском метрополитене.

Поскольку станция «Комендантский проспект» является конечной и находится в районе массовой жилой застройки в Приморском районе, ее закрытие сразу вызвало большие трудности для всех, кто добирается на метро с этой станции в центр и другие части города на работу.

Судя по фотографиям, которыми петербуржцы поделились в соцсети, у эскалаторов станции на платформе находилась достаточно крупная мужская сумка синего цвета. По непроверенным данным, найденную в другой части платформы бесхозную сумку принес к эскалаторам сотрудник метрополитена.