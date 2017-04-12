Москва, 12 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум.



Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона начались в Москве, передает RT.

Уточняется, что встреча дипломатов будет проходить за закрытыми дверями. Итоги переговоров озвучат на пресс-конференции.

Ожидаемые темы переговоров — положение в Сирии, в Донбассе, ситуация с Северной Кореей.

Напомним, визит Тиллерсона проходит на фоне обострения отношений России и США после американского ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат», в результате которого погибли люди.

В преддверии визита в Россию американский госсекретарь заявлял, что собирается настаивать на отказе Москвы от поддержки президента Сирии Башара Асада, которого Вашингтон пытается выставить «бесчеловечным животным».

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В ответ на это заявление в МИД РФ сообщили, что в Россию бессмысленно ехать с ультиматумами и что подобные заявления из Вашингтона являются «игрой мускулами» перед переговорами.