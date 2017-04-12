Обнинск, Калужская область, 12 апреля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Полноценной заменой эритроцитов донорской крови призван служить разработанный учеными города Обнинска Калужской области уникальный кровезаменитель «ПАМ-3».

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По информации биофармацевтического альянса компетенций «Парк активных молекул», новый кровезаменитель не требует от медиков знания группы крови, резус-фактора и других параметров пациентов. Также при использовании кровезаменителя «ПАМ-3», отсутствует опасность заражения гепатитом, СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, передающимися через кровь. «ПАМ-3» может применяться для экстренного кровезамещения в неотложных и чрезвычайных ситуациях, и в частности для нужд военной медицины в полевых условиях.

Работа над оригинальным кровезаменителем началась еще в начале XXI века на базе инновационного научно-производственного предприятия «Медбиофарм». В настоящее время эта компания входит в состав биофармацевтического альянса компетенций «Парк активных молекул». Новый кровезаменитель «ПАМ-3» единственный препарат такого рода в современной России. Существующий ныне заменитель крови «Эригем», был разработан еще в СССР.

Альянс компетенций «Парк активных молекул» базируется в Обнинске Калужской области. Он был образован в 2011 году.