Калуга, 12 апреля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании регионального правительства обратил внимание на необходимость бережного расходования средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования области и в том числе, в части оплаты предоставления медицинских услуг неработающему населению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)GDJ Медицинское обслуживание

По словам главы региона, «Мы должны четко понимать, за кого мы платим. Чтобы не получалось, что человек работает, получает «серую» зарплату, а мы за него платим как за неработающего. Сумма-то получается приличная — три миллиарда рублей в год. Это на самом деле вылетает в «копеечку» всему населению области. Вот так из бюджета уходят миллиарды рублей».

Напомним, по информации директора калужского ФОМС Марины Тарасовой, общий объем доходов фонда за 2016 год составил свыше 9 миллиардов 677 миллионов рублей, из которых более 9 миллиардов 164 миллионов рублей было израсходовано на обеспечение населения бесплатной медицинской помощью.

Напомним, Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) РФ предлагают лишить безработных и самозанятых граждан России бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Согласно обсуждаемым поправкам, указанным категориям граждан будет полагаться только скорая медицинская помощь. По мнению чиновников, такая мера «будет способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения».

На сегодняшний день в соответствии с законодательством страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а взносы за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) вносятся из бюджетов субъектов РФ. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят. Именно их и затронут готовящиеся поправки.