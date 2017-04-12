Ташкент, 12 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал создавшуюся в стране ситуацию с продовольственной безопасностью и указал на необходимость использования приусадебных участков для увеличения сельхозпродукции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

В ходе селекторного совещания с регионами, глава государства подчеркнул, что страна «в результате осуществленных за исторически короткий срок широкомасштабных реформ не только полностью обеспечивает свое население основной сельскохозяйственной продукцией, но и экспортирует ее».

«Вместе с тем в отдельных регионах страны в этой сфере наблюдается серьезное отставание. Несмотря на создаваемые благоприятные условия и возможности, в некоторых регионах не достигнуто полное обеспечение населения отдельными видами сельхозпродукции», — отметил Мирзиёев.

По его словам, к примеру, в Кашкадарьинской области уровень обеспечения жителей выращенными в регионе фруктами составляет 71%, в Сырдарьинской области — 85% и «это, безусловно, никого не может удовлетворить».

Президент подчеркнул, что «один из путей решения имеющихся проблем — это эффективное использование населением своих приусадебных участков».

«К сожалению, положение дел в данном вопросе не везде находится на должном уровне. Например, проведенное в этом году изучение ситуации на местах показывает, что на 27% приусадебных участков в Навоийской области, 45% — в Самаркандской области, 47% — в Бухарской области, 50% — в Джизакской области не выращиваются продовольственные культуры и фруктовые деревья», — указал глава Узбекистана.

Мирзиёев дал поручение руководителям Министерства сельского и водного хозяйства и областным администрациям осуществить ряд мер по укреплению продовольственной безопасности и увеличению объемов экспорта продуктов.

В частности, до 1 мая властям на местах приказано обеспечить полное засевание 515 тысяч гектаров приусадебных участков, находящихся в распоряжении 4 миллионов 600 тысяч семей.

Вместе с этим, по мнению независимых экспертов, которых опросил корреспондент ИА REGNUM, дефицит сельхозпродукции и высокие цены на сельхозпродукцию в Узбекистане связаны с неконтролируемым экспортом в страны СНГ, в частности в Казахстан и Россию.

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