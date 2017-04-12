Ярославль, 12 апреля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился в Ярославскую областную думу с предложением по внесению изменений в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

Сергей Бабуркин

Сейчас, чтобы зарегистрировать иностранных граждан в квартире или комнате в коммунальной квартире не требуется согласие родственников и соседей. А чтобы зарегистрировать гражданина России, требуется согласие остальных жильцов. К Сергею Бабуркину поступают и многочисленные обращения от граждан РФ — жителей Ярославской области, которые имеют трудности при регистрации себя или своих родственников в приобретенном жилье.

«Конституция говорит о том, что все равны в своих правах на территории РФ, вне зависимости от национальности и гражданства. Но к нам обращаются люди, которые недоумевают: почему иностранным гражданам получить прописку в разы легче, чем гражданам России? Почему это возможно без согласия других собственников? Это противоречит принципу равенства. Кроме того, такие факторы необходимо учитывать для гарантированного обеспечения безопасности людей. Мы призвали органы государственной власти урегулировать этот вопрос на федеральном уровне», — сказал Сергей Бабуркин.

Омбудсмен обращался и в МВД и позиция Сергея Бабуркина поддержана Министерством внутренних дел. Планируется проработка вопроса о внесении соответствующих изменений в законодательство о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства.