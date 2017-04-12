Вашингтон, 12 апреля, 2017, 11:14 — ИА Регнум.

Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в «Игре престолов» снимется в романтической комедии «Time Freak» про путешествия в прошлое, сообщает портал Dedline.

Gage Skidmore Софи Тернер

В фильма также примут участие Эйса Баттерфилд («Мерлин», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Хранитель времени») и Скайлер Джизондо («Ночь в музее: Секрет гробницы»).

Режиссурой займется Эндрю Боулер, это будет его дебют в качестве режиссера полнометражного фильма. Сюжет картины основан на его одноименной короткометражке, выпущенной еще в 2011 году. События разворачиваются вокруг действий студента-физика Стиллмана, который после того как подруга Дебби (её роль которой исполнит Софи Тернер) решила с ним расстаться строит машину времени. Он возвращается в прошлое и пытается сохранить отношения, исправляя каждую ошибку, которую он совершил. Он берет с собой своего лучшего друга Эвана (Скайлер Джизондо).

Эндрю Боулер — выпускник художественной Школы искусств Тиш, которая располагается в Нью-Йорке на Бродвее. У него длительная история взаимоотношений с голливудским комедийным сообществом, он написал множество сценариев к фильмам, а также много раз выступал в качестве актера.

В 2011 году Эндрю Боулер и его жена, кинопродюсер Джиги Кози, потратили свои сбережения на создание короткометражного фильма «Time Freak», который в 2012 году был номинирован на «Оскар» как лучший игровой короткометражный фильм.