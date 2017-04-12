Киев, 12 апреля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, исполняется три года с начала взятия войсками ДНР г. Славянска (север Донецкой области). Пресс-служба Совмина ДНР назвала этот день «скорбной и одновременно героической датой начала войны», передает ИА REGNUM.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«ДНР отмечает скорбную и одновременно героическую дату начала войны в Донбассе. Три года назад в этот день начались боевые действия в Славянске», — говорится в сообщении.

В свою очередь, министр обороны ДНР Владимир Кононов заверил, что Славянск войдет в состав ДНР. «Славянск — это точка на карте, которая стала центром восстания против фашистской нечисти. Люди поняли, что хватит сидеть на месте, пора подниматься, защищать свой дом, свою семью. Славянск — это наша история, это наша святыня, и он будет наш!», — сказал Кононов.

При этом первый заместитель министра обороны ДНР Сергей Великородный считает, что именно население Славянска начало восстание в Донбассе. «Огонь борьбы Славянска распространился на весь Донбасс. И Славянск снова будет наш, это просто вопрос времени. У нас нет другого выхода. Мы оттуда начинали, и это наш дом», — прокомментировал Великородный.

«Славянск — это самое дорогое, что было за годы войны. Там пришлось учиться всему. Славянск снова станет нашим», — отметил командир батальона обеспечения Донецкого высшего общевойскового командного училища Сергей Шамберин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года через украинско-российскую границу на Луганщине прошла вооруженная группа из 52 человек во главе с гражданином России, отставным полковником ФСБ Игорем Гиркиным (Стрелковым). Группа взяла под контроль здания горотдела милиции, горсовет и СБУ г.Славянск. По сообщению МВД Украины, военные подъехали на двух микроавтобусах к горотделу милиции и открыли беспорядочный огонь по зданию и окнам. Затем, зацепив крючьями, привязанными к автобусам, решетки двух окон городела, они их оторвали и ворвались в помещение.

Украинские войска установили вокруг Славянска сеть блокпостов. Силовики несколько месяцев пытались взять город под контроль. 5 июля 2014 года войска ДНР под командованием Гиркина вышли из Славянска и направились в Донецк.

В настоящее время в Славянске восстановлено энергоснабжение, подача воды, Международный комитет Красного Креста профинансировал постройку нескольких десятков домов в с. Семеновка (под Славянском), которые были разрушены в результате боевых действий. С 2014 года в городе не было митингов и акций протеста против украинских властей.