Пермь, 12 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Пермском крае к пятилетию «Бессмертного полка» проводится просветительский тест «Боевые тыловые». В его основе вопросы о жизни 17-летнего жителя Молотовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Боевые-тыловые.рф Акция «Боевые тыловые»

В тесте 26 вопросов. На них можно будет ответить 27 и 28 апреля на официальном сайте акции http://боевые-тыловые.рф/. Согласно условиям теста-игры образ юноши, жившего в Молотове в годы Великой Отечественной войны — собирательный.

Добавим, в 1940 году была Пермь переименована в Молотов, а Пермская область — в Молотовскую. Новое название действовало по 1957 год.

Вопросы будут формироваться на основе «историй» о молодом человеке, его семье, жизни, работе в то время. Рассказы составляются организаторами акции на основе воспоминаний очевидцев и исторических документов тех лет. Эти рассказы являются вспомогательным инструментом для составления вопросов финального теста.

Организаторы акции и составители теста обратили особое внимание, что хотят сконцентрироваться на темах быта, работы, досуга жителей Молотовской области в годы войны: «Мы хотим акцентировать внимание не на цифрах и показателях, а на человеческой жизни».

Стоит отметить, в 2017 году акция «Бессмертный полк» состоится в Перми в пятый раз. В 2013 году к шествию присоединились более 5 тысяч человек, в 2014 — более 12 тысяч, в 2015 году — более 30 тысяч человек. В 2016 году количество участников акции в Перми побило все рекорды, превысив 40 тысяч человек. Жители города объединились в своем желании отдать дань памяти героям своей семьи, вспомнить их истории, передать память о дедах младшему поколению — среди участников было множество малышей, которые несли памятные таблички с фотографиями вместе со своими мамами и папами.

Напомним, акция «Бессмертный полк» была придумана как гражданская инициатива тех, кому важно сохранить семейные истории о подвигах родных, приближавших Победу на фронте или в тылу. Сказать «спасибо» своему деду может каждый, пройдя в колонне «Бессмертного полка» 9 мая 2017 года.