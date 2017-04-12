Москва, 12 апреля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В ТиНАО до 2021 года будет построено более 165 километров дорог. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщается на сайте департамента.

Vlynn Дорога

По его словам, финансирование строительства новых трасс, реализуемого на территории ТиНАО, было увеличено до 11 млрд рублей.

В 2017 году в Новой Москве построят 30,91 км дорог, в 2018 — 61,33 км, в 2019 — 40,07 км, в 2020 — 16,7 км, в 2021 — 16,26 км дорог.

С 2013 года власти столицы построили три автодороги протяженностью порядка 14 км.

В настоящее время ТиНАО строят семь дорог общей протяженностью 66,89 км, а также два подземных пешеходных перехода и одну эстакаду.

По словам Жидкина, вдоль всех автомобильных дорог запроектировано и будет построено на всем протяжении тротуары и уличное освещение в соответствии с нормами проектирования для городских улиц Москвы.

Протяженность скоростной трамвайной сети на территории ТиНАО к 2035 году достигнет 175 километров. В Новой Москве должно появиться более 20 транспортно-пересадочных узлов.

Согласно схемам территориального планирования Троицкого и Новомосковского округов, к 2035 году население ТиНАО достигнет 1,5 миллиона человек, здесь будет создан один миллион рабочих мест, построено 700 км дорог и 45 км линий метро.

Читайте также: Новые эстакады, мосты, станции метро — мэрия Москвы о планах на 2017 год

Как сообщало ИА REGNUM, к 2018 году на территории Новой Москвы планируется построить и реконструировать 14 автомобильных дорог общей протяженностью около 137 км. В ближайшие четыре года в Новой Москве построят и реконструируют еще 120 км дорог.

Читайте также: Москва идёт на рекорд, теперь в дорожном строительстве