Пекин, 12 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola объявил о запуске нового завода в провинции Хунань. Новое предприятие будет эксплуатироваться COFCO Coca-Cola Huazhong Beverages — совместным предприятием, основанным Coca-Cola и китайской корпорацией COFCO Corporation.

Christopher Кока-Кола в КНР

Новый завод состоит из девяти производственных линий. На четырех из них будут разливать воду, еще четыре линии будут задействованы в производстве сладких газированных напитков, еще одна линия предназначена для производства соков. Четыре линии были введены в эксплуатацию 11 апреля, и еще пять линий должны быть запущены к 2020 году.

Ожидается, что после запуска всех линий производственная мощность нового предприятия составит не менее 1 млрд литров в год, пишет «Жэньминь жибао».

Компания Coca-Cola инвестировала в строительство нового завода в Китае более 320 млн юаней ($41 млн). Запуск нового предприятия в Хунани является ключевым этапом расширения присутствия бренда Coca-Cola в Китае.

«КНР является нашим третьим по величине рынком. Мы по-прежнему оптимистично оцениваем потенциал китайских потребителей», — прокомментировал новость о запуске завода в Китае исполнительный директор Coca-Cola Мухтар Кент.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2016 года Coca-Cola запустила новый завод в столице Камбоджи.