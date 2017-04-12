Чебоксары, 12 апреля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий удостоен медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Соответствующий указ подписал 10 апреля глава Чувашии Михаил Игнатьев, а 11 апреля вручил награду в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Марина Васильева

Награда присуждена «за вклад в развитие образования и науки в Чувашской Республике», отмечается в указе. В релизе уточняется, что решение принято «с учётом предложений ученого совета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, членов Совета старейшин при главе Чувашской Республики, обращений педагогов и родителей».

Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» была вручена Виктору Садовничему 11 апреля в МГУ в рамках расширенного заседания Совета евразийской ассоциации университетов, где также было подписано соглашение о сотрудничестве между Чувашией и московским госуниверситетом. По данным региональных властей, в настоящее время в МГУ обучаются более 500 выпускников из Чувашии. Наибольшей популярностью пользуются физико-математическое направление, гуманитарные науки, юриспруденция, химическое и биотехнологическое направление, экономика и управление, естественные науки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Садовничий побывал в Чувашии в феврале 2012 года, где принял участие в выездном заседании президиума Госсовета под председательством Дмитрия Медведева.

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