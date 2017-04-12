Москва, 12 апреля, 2017, 10:48 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Варварская агрессия США в Сирии является наглядным свидетельством реального партнёрства между США и террористическими группировками. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила председатель Народного Совета Сирийской Арабской Республики Хадия аль-Аббас на заседании Совета Федерации.

«Диалог — это реальный способ помочь сирийцам выйти из кризиса, в котором они живут. Диалог открывает дверь перед политическим решением при согласии всех сирийцев и без вмешательства или диктата извне. Однако, к сожалению, в ответ на это мы видим, что некоторые западные страны во главе с США, Францией, Британией и некоторые региональные страны, такие как Турция, Саудовская Аравия и Катар, продолжают поддерживать террористов, снабжать их оружием и деньгами с тем, чтобы уничтожить сирийское государство и навязать свои особые условия, которые отвечают их интересам — и это за счет сирийского народа», — констатировала аль-Аббас.

«То, что произошло несколько дней назад, — я имею в виду американскую варварскую агрессию против одной из авиабаз в Сирии, которая играет основную роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — что это, если не чёткое доказательство реального партнёрства между США и террористическими группировками, которые уничтожают сирийский народ, уничтожают жизненно важные объекты в стране?» — указала она.

Председатель Народного Совета САР подчеркнула, что политическое руководство Сирии с самого начала предприняло ряд политических, экономических и конституционных реформ и вступило в диалог с национальной оппозицией, которая хочет участвовать в политическом процессе. Народный совет Сирии действует на укрепление этих реформ, сирийское правительство по-прежнему привержено диалогу со всеми политическими силами в стране, «чтобы они участвовали в политической жизни и вместе писали будущее Сирии», заявила аль-Аббас.

«Мы уповаем на усилия всех сирийцев, однако, к сожалению, есть те, кто называет террористов оппозицией, координирует свои действия с террористами, оправдывает их преступления против сирийцев и работает для того, чтобы оправдывать их в международных кругах, предоставляет политическую, материально-техническую помощь террористам», — отметила она.

«С такими людьми нельзя вступать в диалог, потому что они не являются политической стороной. Они лишь террористическое средство, которое должно быть уничтожено и приведено к ответу в соответствии с международным и национальным законодательствами», — заявила председатель Народного Совета Сирийской Арабской Республики.

В ночь на 7 апреля армия США выпустила 59 ракет «Томагавк» и нанесла удар по аэродрому «Шайрат» в Сирии, который используют правительственные войска. Удар по базе правительственных войск был нанесен в ответ на химическую атаку, якобы произошедшую в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за инцидент США возложили на войска, лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду. Официальный Дамаск, в свою очередь, эти обвинения отвергает.