Симферополь, 12 апреля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Дом кино в городе Симферополе может быть продан в частные руки. Такую возможность не исключают местные власти. Об этом накануне, 11 апреля, в Симферополе журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Simadm.ru Кинотеатр «Симферополь»

Продажа здания частникам — один из вариантов решения проблем Дома кино, который требует значительных вложений в свою модернизацию. Также прорабатываются вопросы по поиску инвесторов и арендаторов.

Как отметил Аксенов, причины, по которым здание может быть продано, — финансовые. Предприятие пока демонстрирует экономические показатели, не соответствующие уровню экономической обоснованности этих цифр.

«Пока что ни один государственный орган не может обосновать окупаемость этого объекта. Тем не менее в кинотеатр нужно вкладывать большие деньги на модернизацию. Если этих денег не вложить, ничего там не будет», — цитирует издание «Новый Крым» слова Аксенова.

Глава республики добавил, что в любом случае, внешний облик кинотеатра останется прежним.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года здание кинотеатра «Симферополь» на основании договора было передано в аренду ООО «Симферополькино». Согласно условиям заключённого договора, арендатор обязался использовать его по целевому назначению: для размещения многозального кинотеатра, кинокафе, детского развлекательного центра. Между тем, договорные обязательства общество не выполняло, арендная плата в бюджет города не уплачивалась.

Помещения здания «Симферополькино» сдавало в субаренду предпринимателям для торговли непродовольственными товарами и спиртными напитками.

Администрация Симферополя обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с иском о взыскании задолженности по уплате арендной платы, а также о расторжении договора и о возврате городу здания кинотеатра «Симферополь». 6 ноября 2015 года суд вынес решение в пользу властей.