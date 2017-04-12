Таллин, 12 апреля, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Парламент Эстонии провел второе чтение предлагаемых министерством внутренних дел изменений в закон «Об учреждениях безопасности», которые легализуют использование фальшивых данных и правил конспирации в оперативной работе спецслужб. Об этом ИА REGNUM сегодня, 12 апреля, сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что в ходе чтения внесена одна поправка, ускоряющая введение нового закона в действие.

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Если ранее предлагалось начать его применение с января 2018 года, то теперь он начнет действовать с первого июля 2017 года. Поправка была предложена конституционной комиссией парламента.

Целью принятия нового закона названо повышение эффективности работы учреждений национальной безопасности. Согласно законопроекту, учреждение безопасности Эстонии теперь будет иметь право использовать поддельные личные данные при выполнении своих задач. Поправки к закону также позволят руководителю учреждения безопасности основать фиктивное юридическое лицо или приобрести в нем долю, пользуясь подставной информацией. Учреждения безопасности получат право использовать тайного штатного работника для скрытого сбора информации или обеспечения скрытого сбора информации.

Новый закон четко установит права учреждений безопасности использовать подставные данные или приемы конспирации, чтобы засекретить участников сделки, ее цель, права и обязанности, а также принадлежность используемой движимой или недвижимой вещи.

Помимо этого, закон изменит название службы внешней разведки Эстонии Департамента информации на Департамент внешней разведки, потому что оно лучше передает основной смысл работы учреждения: разведка и передача разведданных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению представителей Антифашистского комитета Эстонии, закон «Об учреждениях безопасности Эстонии» является антидемократическим, а президент Керсти Кальюлайд не должна его провозглашать. В комитете убеждены, что использование данного закона может привести к тому, что не расследование, а узаконенные провокации станут для спецслужб основным методом их работы.

В свою очередь, эстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко обратил внимание на странное обстоятельство, связанное с данным законом, — его лоббирование министерством внутренних дел Эстонии при отсутствии среди дающих пояснения к законопроекту представителей министерства обороны, в состав которого и входит Служба внешней разведки (Департамент информации Эстонии). Все это можно объяснить тем, что данный закон планируется использовать, в основном, внутри Эстонии (МВД), а не за ее пределами.