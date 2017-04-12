Южно-Сахалинск, 12 апреля, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Изучив темпы строительства новых детских садов в России, сенаторы Совфеда пришли к выводу, что в «отстающих» оказались четыре субъекта ДФО, среди которых Сахалинская область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

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Депутат Областной Сахалинской думы Галина Подойникова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM озвучила проблемы образования.

«У нас есть проблема с обеспеченностью яслями. Детские сады начали строить, это хорошо. И, в принципе, мест в них хватает. Проблема еще и в том, что многие здания детских садов очень старые. Метрах в 500 от Дома правительства области находится детский сад, которому 60 лет! Да, в середине 50-х годов прошлого века строили на совесть, потому здание и простояло так долго. Но всему же есть границы! Недавно ко мне обратилась молодая женщина. У нее двое детей. Старший ребенок — инвалид, требует постоянного ухода, второй ребенок — девочка, родилась в ноябре, ей три года почти. Но маме отказывают в устройстве малышки в ясли — «пойдете в ноябре». А у этой мамы уже руки опускаются. А наши чиновники с высоких трибун говорят о поддержке материнства и детства. Вот такая поддержка, получается? Что касается модернизации системы дошкольного образования, то частных детских садов в области нет и, скорее всего, в ближайшее время они не появятся — процедура их открытия слишком забюрократизирована и требует огромных финансовых затрат», — рассказала Галина Подойникова.

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«Но еще более серьезная проблема Сахалинской области — обеспеченность школами. Школ не хватает. Вторую смену мы если и ликвидируем, то не раньше 2025 года. Строится жилье, много, целые микрорайоны. А школы в них не строятся. Куда пойдут дети, которые будут там жить? Недавно министерство образования озвучило радостные цифры — в этом году в школы региона добавится 400 первоклашек. Где они будут учиться? Школ не хватает, малыши из вторых-третьих классов учатся во вторую смену, идут зимой с уроков по темноте, по снегу. Не так давно губернатор пообещал, что в Южно-Сахалинске появится школа на 3000 мест, самая современная в регионе, в круглосуточным интернатом, со спортивными сооружениями и прочим. Но пока разговоры на эту тему затихли. Когда проект будет осуществлен — не известно», добавила парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ходить в детский сад дороже всего в Магадане, там стоимость посещения дошкольного учреждения в 2,5 раза дороже, чем в Биробиджане и Владивостоке. А Якутия в 2015 году стала абсолютным чемпионом по количеству введенных новых мест в детских садах. Сахалинская область ввела 600 новых мест и оказалась на 16 строчке федерального рейтинга.