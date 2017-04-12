Киев, 12 апреля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Донбассе должно быть установлено перемирие, заявил глава Госдепа США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины, сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь также добавил, что Америка поддерживает Украину в ее стремлении сохранить территориальную целостность и «не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации на Украине и в Сирии».

Тиллерсон отметил, что, прежде всего, должны быть выполнены Минские соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол США на Украине Мари Йованович заявляла о том, что в случае невыполнения Украиной Минских договоренностей, «незалежная» лишится поддержки Америки и Европы.

Напомним, с 2014 года Украина проводит так называемую антитеррористическую операцию против собственного населения на востоке страны, стремясь подчинить себе тех, кто не согласился с новой антироссийской политикой Киева.

Вследствие ряда поражений ВСУ в Донбассе, Украина была вынуждена пойти на уступки независимым республикам.

В результате, 5 сентября 2014 года представителями ОБСЕ, Украины, России и главами ДНР и ЛНР был подписан первый Минский протокол. Он предусматривал прекращение огня в Донбассе и проведение децентрализации на Украине.

Однако, Киев не собирался выполнять подписанные соглашения. Поэтому, после очередных поражений украинской армии, правительство Украины вынуждено было подписать 12 февраля 2015 года второй Комплекс по выполнению Минских соглашений, который был согласован с «нормандской четверкой», в которую вошли Россия, Украина, Германия и Франция.