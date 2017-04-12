Пермь, 12 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Пермский край получит из федерального бюджета 95 млн рублей на разработку и и создание высокотехнологичного производства импортозамещающего лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекций. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, проект якорного предприятия фармацевтического кластера ЗАО «Медисорб» и Пермского национального исследовательского политехнического университета стал победителем конкурса. Проект реализуется в рамках деятельности фармацевтического кластера Пермского края.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Стоит отметить, конкурс высокотехнологичных производств проводится в целях развития кооперации вузов и научных учреждений с производственными предприятиями. В рамках конкурса предусмотрена возможность выделения субсидий на создание высокотехнологичных производств в размере до 100 млн рублей в год. Целью государственной поддержки является стимулирование использования производственными предприятиями потенциала российских вузов и и научных учреждений для создания наукоёмких производств.

Напомним, в конце 2016 года промышленный фармацевтический кластер Пермского края получил федеральный статус и включен в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций в целях применения к нему мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

В кластер вошло 18 организаций-участников, 10 из которых являются субъектами деятельности в сфере промышленности, осуществляющими производство промышленной продукции. Помимо этого, в кластер входят четыре высших учебных заведения Пермского края: классический и политехнический университеты, медицинский университет и фармацевтическая академия. Его якорными предприятиями стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания».

В результате кооперации участников кластера в Пермском крае создается производство более 15 наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых и в настоящее время преимущественно импортируемых из-за рубежа. Общая сумма инвестиций в проекты составит порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, реализация совместных проектов предполагает создание 40 высокопроизводительных рабочих мест на предприятии-инициаторе совместных проектов — ЗАО «Медисорб».