Новосибирск, 12 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум.



ГУ МВД РФ по Новосибирской области Экипажи ГИБДД выстроились в надпись «ПИТЕР»

В Новосибирске в девятый день после террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга прошла акция памяти погибших. Ее провели Госавтоинспекция Новосибирской области совместно с ассоциацией таксомоторных перевозчиков Сибири и областной общественной организацией «Форпост».

Как рассказали ИА REGNUM в ГУ МВД России по региону, более 30 автомобилей такси и экипажи Госавтоинспекции выстроились в надпись «ПИТЕР» на площадке перед выставочным комплексом «Экспоцентр-Новосибирск», включили звуковые сигналы и проблесковые маячки.

Как пояснили организаторы акции памяти, «идея пришла под впечатлением как от тяжести последствий теракта, так и от действий жителей Санкт-Петербурга, которые показали всем пример человеческого участия и единения в трудную для города минуту».

Отметим, что ранее в Новосибирской области были усилены меры безопасности, в том числе на транспорте.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метрополитене произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке. Погибли 13 человек. Десятки пострадавших оказались в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена совершил Акбаржон Джалилов, выходец из Киргизии, гражданин России.