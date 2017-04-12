Москва, 12 апреля, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что родственникам не место в большой политике, это касается и Иванки, дочери президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos Иванка Трамп

«Эти все дочки… Мы видели влияние Татьяны Дьяченко при Ельцине. Дочку гнать нужно за тридевять земель. Никаких дочек, сыновей, никаких родственников на высших государственных постах, дочка Иванка доконает папашу, он закончит плохо», — полагает депутат Госдумы.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщила ранее Independent, именно влияние Иванки сыграло значительную роль в вынесении отцом решения нанести удар по Сирии. Газета ссылалась на источники, знакомые с содержанием дипломатического донесения на этот счет, направленного британским послом в Вашингтоне Кимом Даррохом премьер-министру страны Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.