Москва, 12 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум.

Если президент США Дональд Трамп не прекратит нарушать предвыборные обещания, то его отставка неизбежна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

jeanborges Шампанское

«Половина американцев проголосовала за другую внешнюю политику, и Трамп нарушает свои обещания. Если он будет так нарушать, то импичмент неизбежен», — констатирует депутат Госдумы.

«Тогда мы будем пить шампанское за импичмент, за отставку этого президента. Весь мир не хотел его, он стал президентом, теперь он нарывается, что весь мир будет требовать его отставки», — считает парламентарий.

Россия констатирует возвращение внешнеполитического курса США к позициям Барака Обамы.