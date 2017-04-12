Донецк, 12 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

За прошедшие сутки украинские войска шесть раз нарушили режим тишины в ЛНР и 50 раз — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия обстреляла села Логвиново, Лозовое, пгт Фрунзе.

Обстрелы велись минами калибра 82 мм и 120 мм, зенитными установками ЗУ-23−2, из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 50 раз. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

Также ВСУ не дали гарантий соблюдения режима тишины во время проведения ремонта ЛЭП между Докучаевском и Еленовкой, из-за чего ремонтно-восстановительные работы пришлось отложить до предоставления украинской стороной гарантий соблюдения режима прекращения огня.

По данным другой стороны, пять украинских силовиков получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 45 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Березового, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Новотроицкого, Широкино, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Песков, Зайцево, Луганского, Крымского, Катериновки, Новоалександровки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Киеве был совершен госпереворот украинскими националистами. Целью новой киевской власти стала интеграция в Европу и полный разрыв отношений с Россией.

Далеко не все украинцы поддержали новую политику Киева, основывающуюся на репрессиях против русскоязычного населения, что привело к отделению от Украины Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик. В ответ правительство Киева послало войска в Донбасс с целью подавить протесты.

В 2017 году военный конфликт обострился. Киев усилил свои войска, подтянул большое количество военной техники к линии фронта. Активизировались диверсанты на территории республик, участились обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.