Москва, 12 апреля, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает США не держать власти РФ за дурачков в вопросе Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

A.Savin Лидер ЛДПР В .В. Жириновский

«Никаких отклонений от курса, Сирия — единая во главе с действующим президентом, никому ни на какие уступки мы не идем, с Ираном поддерживаем нужные нам отношения, если потребуется, и военно-политические, с Китаем тоже. И поэтому здесь никаких вариантов, разменов, обменов — все это исключается», — заявил Жириновский в Госдуме.

Россия не будет участвовать ни в каких обменах и запугать страну не получится, уверен парламентарий.

«Никто нас никогда не напугает, никаких вариантов — мол, сдайте кого-то, тогда мы вас куда-то позовем, — нам не надо, мы уже к ним пришли при Ельцине, и они разгромили Югославию, потом снова к ним пришли, они разгромили Афганистан, Ирак и Ливию», — напомнил Жириновский.

Лидер ЛДПР указал на планы Запада.

«За дурачков нас держать не надо. Прекрасно понятно, что после Сирии — Иран, после Ирана загорается Южный Кавказ, Средний Кавказ и Средняя Азия, — вот их задача, чтобы колупались там до конца века, вылавливали бы там экстремистов. Но это не получится, мы их встречаем далеко от наших границ», — заявил депутат.

По мнению парламентария, следует укреплять системы ПВО и проводить учения в РФ. «С новой системой ПВО для всей Сирии, если попросит Ирак — для него тоже, обучать, добавить военно-морские силы за счет Черноморского флота и Северного флота, все должно быть в полубоевом состоянии, проводить учения постоянно на юге и на западе нашей страны. При необходимости призывать на сборы из запаса, чтоб они умели — и ракетчики, и летчики, и минеры, и подводники, чтобы они проходили выучку в условиях, приближенных к боевым», — считает Жириновский.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву, 12 апреля проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее на встрече глав МИД стран G7 Тиллерсон заявил, что США будут искать «стратегические» решения для деэскалации насилия в Сирии. По его словам, координироваться с США «в интересах России». «Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру», — сказал Тиллерсон, добавив, что «правление семьи (президента Сирии Башара) Асада подходит к концу».

Ранее в Кремле отмечали, что «декламирование мантр» о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Поиск путей выхода из кризиса должен вестись в рамках женевского и астанинского процессов, альтернативы которым нет.