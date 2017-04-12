Москва, 12 апреля, 2017, 09:55 — ИА Регнум.



Mos.ru Электропоезд метро

Специалисты проверяют вагон электропоезда в московской подземке. Поводом стал подозрительный предмет, передает 12 апреля Рен ТВ.

Как рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции метро «Бунинская аллея». В последнем вагоне поезда нашли никому не принадлежащий пакет.

Полицейские высадили пассажиров, затем состав был отправлен в отстойник. Вагон обследуют кинологи, добавил Мышляев.

Отмечается, что поезда на Бутовской линии ходят по расписанию.

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