Москва, 12 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Нефть Brent все же смогла пробить уровень $56 благодаря совокупности нескольких факторов. По итогам 11 апреля котировки подорожали в пределах 0,5%. Сегодня, 12 апреля, в ходе утренних торгов цена коснулась свежего максимума 56,43. Прежде всего, в пользу черного золота продолжает играть геополитика, считает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

ptra Нефть

«США пригрозили повторной атакой на Сирию, если та снова будет применять химическое оружие. Так, после некоторого спада напряженности ситуация вновь накалилась и может получить развитие, тем самым поддерживая спрос в сырьевом сегменте.

Во-вторых, на рынке появились разговоры о том, что в марте ОПЕК перевыполнила план по сокращению добычи на 4%, другими словами, выполнила его на 104%. Впрочем, официальных данных пока не поступило, и эти цифры на данном этапе расцениваются на уровне спекуляций.

В-третьих, Саудовская Аравия заявила о готовности стран ОПЕК продлить соглашение о сокращении объемов производства еще на полгода», — пояснил Салас.

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«Но чтобы Brent снова не постигло разочарование, отчет Минэнерго 12 апреля должен отразить как минимум аналогичную картину с запасами в Штатах. В противном случае актив подвергнется фиксации прибыли на привлекательных уровнях. При реализации противоположного сценария котировки продолжат восхождение над уровнем 56 со следующей целью на 56,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов черного золота в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,30% — до $56,40 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,26%, до $53,54.