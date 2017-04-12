Чебоксары, 12 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В День космонавтики в чебоксарском культурно-выставочном центре «Радуга» состоится закладка аллеи «Они были первыми». Аллея посвящена первому отряду космонавтов: будут высажены 20 голубых елей — по количеству космонавтов в первом отряде, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

Radugaart.ru С конкурса рисунков

В 2017 году в Чувашии проходят праздничные мероприятия, посвященные 55-летию первого полета космонавта №3, легендарного земляка Андрияна Николаева. Юбилейным датам приурочена закладка аллеи «Они были первыми» в Культурно-выставочном центре «Радуга». Аллея посвящена первому отряду космонавтов: будут высажены 20 голубых елей — по количеству космонавтов в первом отряде.

Кроме того, состоится открытие документальной фотовыставки «Космическое лицо Чувашии» и награждение победителей конкурса детского рисунка «Тайны космоса». Выставка и конкурс детского рисунка приурочены к 55-летию первого полёта Андрияна Николаева. Большая часть выставки «Космическое лицо Чувашии» представляет архивные материалы о периоде жизни Андрияна Николаева с 1960 по 1970 годы: учеба в авиационном училище, подготовка к космическому полету, тренировки и медицинские осмотры, космический полет на корабле «Восток-3», запуск корабля «Союз-9», научные эксперименты на борту, а также фотографии из семейного архива космонавта №3. Отряд чувашских космонавтов дополняют портреты Николая Бударина и Мусы Манарова.

Воспеванию космического подвига посвящены монументальные росписи и эмальерные работы заслуженного художника России и народного художника Чувашии Виталия Петрова (Праски Витти).

Выставку завершают рисунки победителей и призёров республиканского творческого конкурса «Тайны космоса». Всего конкурсе приняли участие 288 детей из 15 художественных школ Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Вурнарского, Порецкого и Цивильского районов. Работы победителей будут изданы отдельным каталогом и переданы действующему отряду космонавтов.

Отметим, что ежегодно культурно-выставочный центр посещают более 48 тыс. человек, основная аудитория — дети, которые участвуют в различных культурно-просветительских программах на тематических выставках.