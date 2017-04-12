Рим, 12 апреля, 2017, 09:46 — ИА Регнум.

Журналист и обозреватель газеты Corriere della Sera Паоло Миели в статье «Европейское лицемерие по поводу Трампа и Сирии» предлагает читателю ответить на несколько вопросов. Какова позиция Европы по поводу войны против исламского халифата и по поводу Асада? Какую позицию имеют по этим вопросам отдельные европейские страны? Кто-то сможет определить момент, когда можно оправдать применение оружия? Автор статьи предлагает задать эти вопросы не Найджелу Фараджу, Беппе Грилло, Марин Ле Пен, Маттео Салвини, которые сделали свой выбор, «примыкая к Путину».

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Хотя по некоторым гримасам понятно, что «они бы с удовольствием избежали участи вступать в противоречия с новым президентом США». С вышеуказанными вопросами автор предлагает европейцам обратиться, прежде всего, к себе, а также к Жан-Клоду Юнкеру (председатель Европейской комиссии) и Федерике Могерини (верховный представитель ЕС по внешней политике), которые откликнулись на инициативу Трампа с «заиканием и без чувства обязанности четко указать, каков должен быть и есть ответ Европы по вопросу запуска химического оружия со стороны одного из участников боя». Особенно, если этим участников является Ассад, который только в 2013 году взял на себя обязательство уничтожить весь арсенал такого оружия. «Мы должны избегать каких-либо дальнейших нападений», — вынес решение президент Комиссии ЕС. Даже если потом по своей доброте он был вынужден проводить различия между военными атаками и сбросом химического оружия на гражданских лиц.

Corriere della Sera приводит комментарии действий Трампа в Сирии со стороны бывшего премьер-министра Италии Энрико Летта и некоторых военных. «Мы не должны думать, что Трамп вытащил каштаны из огня с его нападением на Сирию, наоборот, он поместил их туда. Правда состоит в том, что Трампу глубоко наплевать на Европу. Я не думаю, что можно испытать облегчение, действуя в одностороннем порядке», — заявил бывший премьер Италии. Единственная мера, которую принял Брюссель, — запретить въезд в Европейский парламент заместителю министра иностранных дел в Дамаске Айману Суссану. «Эффективная мера, конечно, но это не создало забот для Асада», — комментирует издание. Генерал Франко Анджиони, бывший командующий итальянскими войсками в Ливане, определил действия Трампа как «особо необдуманные». «Это сердитое поведение не достойно руководителя самой крупной и самой важной из западных стран. Было бы лучше, если бы президент США принял на себя руководство умеренными странами и глубокими сторонниками мира во всем мире», — добавил генерал. Генерал Винченцо Кампорини, бывший начальник национального штаба и обороны, заявил, что он не видит «каких-либо политических целей в нападении на сирийскую авиабазу. Только карательный жест».

Паоло Миели возмущен, что руководство Европы не понимает очень многих вещей. Первое: как Европа намерена победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? И что она имеет в виду, когда говорит, что «мы вовлечены в войну против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)»? «Это должно означать, что наши самолеты должны будут бомбить города в «их» руках, пытаясь поразить военные цели и экономить, насколько это возможно, гражданские жизни?» — спрашивает автор и сам же отвечает на свой вопрос: «Не нужно быть лицемером, чтобы знать, что под бомбы попадут не террористы и столько же детей».

Логика действия Трампа, по мнению автора статьи, такова: если кто-нибудь в этой войне воюет на нашей стороне — это случай Асада — следует наказать его прилюдно наиболее показным способом, чтобы избежать необходимости в один день разделить с ним ответственность за свои преступления. И это то, что сделал Трамп. Миели отмечает, что в США ведущие республиканцы, высокие чиновники ЦРУ времен Обамы, даже Хиллари Клинтон, то есть все те, которые боролись и будут бороться без колебаний с Трампом, на один день остановились и публично признали, что Трамп прав. «Мы должно все у них поучиться», — призывает автор европейцев и с огорчением признает, что Европа так и будет пытаться усидеть на двух стульях. «Нам должно быть ясно, что за этой «мировой войной» нам придется следить без открытого признания той или другой стороны, иногда может случиться, что Путин сделает эффективный и убедительный выбор, иногда это случается и с Трампом».