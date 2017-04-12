Саратов, 12 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, а также в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха завершить отопительный сезон с 12 апреля 2017 года. Такое распоряжение подписал глава Саратова Валерий Сараев, сообщает ИА REGNUM.

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Как ранее сообщалось, отопительный сезон осенью 2016 года начался раньше срока из-за большого количества обращений жителей в мэрию Саратова. Тепло начало поступать в квартиры не в октябре, а с 28 сентября.

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