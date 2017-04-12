Москва, 12 апреля, 2017, 09:21 — ИА Регнум.



Colors.life Юрий Алексеевич Гагарин — первый в мире космонавт

В России 12 апреля отмечается одно из важнейших событий в истории человечества — в этот день в 1961 году человек впервые совершил космический полет, а имя первого космонавта Юрия Гагарина вошло в историю.

Гагарин на борту корабля «Восток» сделал один оборот вокруг Земли, проведя за пределами атмосферы 108 минут. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Спустя год, 12 апреля 1962 года эта дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР как День космонавтики. 7 апреля 2011 г. на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

С 2001 года во многих странах мира проводится акция-мероприятие «Юрьева ночь» (Yuri's Night), посвященная первому полету человека в космос (12 апреля 1961 года, СССР) и первому пилотируемому полету по программе «Спейс шаттл» (12 апреля 1981 года, США).

В 2017 году в рамках Yuri's Night в мире пройдут более 180 мероприятий, их проведут на всех континентах. В России во многих городах пройдут памятные акции и мероприятия.

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