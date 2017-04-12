Пекин, 12 апреля, 2017, 09:16 — ИА Регнум.



Minsvyaz.ru Сотрудничество КНР и России

Отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентно высокого уровня, «плотность контактов зашкаливает», заявил сегодня, 12 апреля, посол России в Китае Андрей Денисов на презентации Забайкальского края в китайской столице.

«Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень», — сказал он.

По оценке Денисова, на сегодняшний день график контактов между китайской и российской стороной весьма насыщенный. «Плотность наших контактов зашкаливает», — сказал он.

Отмечается, что совместные встречи между главами двух стран проходят по нескольку раз в год. Этого российская сторона ожидает и в 2017 г.: президент России и председатель Китая будут встречаться как в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), так и на других площадках.

«Более 50 субъектов РФ связаны с КНР побратимскими отношениями, развиваются гуманитарные контакты», — сказал дипломат.

По его словам, два государства продолжают развивать сотрудничество в таких сферах как туризм, транспорт, сельское хозяйство, полезные ископаемые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай намерен наращивать объем импорта зерна из России. Государственный пищевой конгломерат Китая COFCO Corp. планирует за год импортировать от одного до двух миллионов тонн российской пшеницы.