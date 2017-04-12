Благовещенск, 12 апреля, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В Благовещенске дольщики строительной фирмы «Городок» официально объявили о голодовке. Начиная с 2014 года, люди обивают пороги городской администрации, правительства Амурской области, правоохранительных органов, однако помогать им никто не торопится. Отмалчиваются и учредители обанкротившейся компании — бывший и действующий депутаты городской думы от «Единой России». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала представитель дольщиков Марина Искендерова.

Предоставлено дольщиками Дольщица пикетирует приёмную Дмитрия Медведева

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«Компания «Городок» на момент заключения в 2013 и 2014 годах договоров долевого строительства на рынке работала более 10 лет, а учредителями её являлись уважаемые в Благовещенске люди — представители «Единой России», депутаты городской Думы, — рассказывает Марина Искендерова. — Первые проблемы по срокам начались ещё в 2013 году, но тем не менее через посредника «Инвест» с дольщиками продолжали заключать договоры».

Чем дальше сроки сдачи домов отодвигались, тем всё больше дольщиков стали расторгать договоры и обращаться в суд. Деньги людям не возвращали, и тогда они потребовали признать «Городок» банкротом. На тот момент фирма выполняла госзаказ по возведению домов для подтопленцев, поэтому заявителям отказывали. Добиться банкротства компании удалось только в январе 2016 года.

«Дольщики обращались к губернатору, в правоохранительные органы, в Минстрой за помощью, однако с 2014 года дома так и не строятся. Под домашним арестом сейчас находится гендиректор компании Анатолий Попов, в отношении него расследуются два уголовных дела. Под домашним арестом также находится один из учредителей Александр Сакания. Теперь уже бывший депутат думы Благовещенска, выгнанный из рядов «Единой России» обвиняется в невыплате зарплаты и растрате. Ещё по двум учредителям — депутату гордумы от «ЕР» Галихану Оспанову и предпринимателю Виктору Лабушеву — на протяжении длительного время ведётся проверка», — заявила Искендерова, по словам которой, дольщики сомневаются, что Оспанов и Лабушев будут привлечены к ответственности.

Под давлением дольщиков перед новым 2017 годом губернатору Амурской области Александру Козлову в буквальном смысле пришлось утвердить план работ по достройке 8-го литера. Строители должны были зайти на объект 10 апреля, но в этот день, как оказалось, только началась подготовка к строительным работам.

«Видя это, дольщики пошли на крайний шаг и объявили голодовку. Их требования более чем реальны: соблюдать сроки по плану, который был утверждён губернатором Александром Козловым, включить в рабочую группу представителя губернатора по строительству и так далее, — отметила представительница дольщиков. — Однако наша администрация не торопится исполнять эти требования, дольщикам посоветовали поберечь здоровье, так как эта голодовка ни к чему не приведёт, и спокойно удалились решать свои глобальные вопросы. Понятно, что решать вопросы строительства космодрома «Восточный», газопровода «Сила Сибири», за которые спрашивают, намного приятней, нежели решать проблемы маленьких людей, которые остались нищими и бездомными».

Однако одной голодовкой, которую со вчерашнего дня, 11 апреля, поддерживают шесть человек, граждане не ограничились. Накануне дольщики пикетировали общественную приёмную председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Москве, сегодня они идут в Генпрокуратуру РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, через три дня после вопроса президенту РФ Владимиру Путину о калининградских дольщиках «СУ-155» заявлено о завершении строительства последнего дома, брошенного группой компаний «СУ-155» в Калининграде. Во время медиафорума Общероссийского народного фронта калининградский блогер Андрей Омельченко рассказал президенту о проблеме обманутых дольщиков строительной компании «СУ-155» и попросил главу государства взять эту проблему на контроль.