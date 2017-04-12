Вашингтон, 12 апреля, 2017, 09:05 — ИА Регнум.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у него «нет сомнений» в том, что правительство Сирии на прошлой неделе применило химическое оружие в провинции Идлиб, сообщает Geo TV.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Президент России Владимир Путин не только повторил о своей поддержке президента Сирии Башара Асада, но также предположил, что лживые обвинения в химической атаке служат подготовке американского вторжения в страну.

Москва также подчеркивает, что подобные обвинения напоминают аналогичные события, предшествующие вторжению в Ирак в 2003 году, состоявшиеся под предлогом наличия оружия массового поражения у Саддама Хусейна.

Официальные лица США, в свою очередь, утверждают, что Россия хочет «запутать мир», а Мэттис отметил, что не сомневается в ответственности Асада за произошедшее.

«Нет никаких сомнений в том, что сирийский режим несет ответственность за атаку», — подчеркнул Мэттис.

Напомним, 4 апреля в провинции Идлиб было применено химическое оружие. СМИ, не проводя никаких расследований инцидента, поспешили обвинить в случившемся президента Сирии Башара Асада. Как отмечают эксперты, данное преступление не было выгодно сирийскому лидеру, так как за несколько дней до этого США согласились с тем, что свержение президента не обязательно для урегулирования конфликта.