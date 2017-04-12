Екатеринбург, 12 апреля, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В «Ельцин-центре» на первом этаже комплекса откроется супермаркет торговой сети X5 Retail Group. На данный момент завершается монтаж оборудования, а открытие состоится 21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Ekbrealty.ru Ельцин-центр

В самой организации пояснили, что решение о размещении магазина обусловлено необходимостью привлечения дополнительных источников финансирования для развития уже функционирующих проектов на базе «Ельцин-центра».

"Центр изначально задумывался как многофункциональный культурно-просветительский и деловой комплекс. За полтора года работы центр стал популярной гуманитарной площадкой, где под одной крышей сосуществуют музей, арт-галерея, кинозал, архив, библиотека, образовательный центр», — сообщила пресс-секретарь «Ельцин-центра» Елена Волкова.

Она отметила, что изначально планировалось создание на первых двух этажах центра торговой галереи. Елена Волкова сообщила, что помимо книжного магазина «Пиотровский» не так давно открылись магазины парфюмерии, одежды и сотовой связи. По её словам, открытие продуктового магазина вписывается в концепцию центра, так как посетители музея смогут, возвращаясь домой, приобрести необходимые товары. Елена Волкова подчеркнула, что супермаркет находится в изолированном помещении и не помешает проведению других мероприятий на базе «Ельцин-центра».

По мнению ряда экспертов, данное событие может нанести урон репутации «Ельцин-центра», который губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём последнем отчёте о деятельности регионального правительства назвал одной из лучших музейно-просветительских и общественных площадок страны.

Также в сети стали появляться коллажи, на которых здание «Ельцин-центра» изображено увешенное рекламными баннерами фирм и компаний.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале февраля 2017 года в «Ельцин-центре» был открыт ресторан «Барборис». Событие приурочено к годовщине со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. При этом центр регулярно посещают дети и для них организовываются различные мероприятия. В самом центре сообщили, что не видят в таком соседстве ничего плохого, так как новый ресторан имеет отдельный вход, и это «разные пространства».