Екатеринбург, 12 апреля, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге порядка 200 туристов вылетят в Таиланд с многочасовой задержкой. Рейс авиакомпании «Азур эйр» ZF-9623 отложен на 18 часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

stevepb Багаж

Как сообщили в аэропорту «Кольцово», самолёт Boeing-757−200 должен был вылететь 11 апреля в 23:00 по местному времени. Фактически же вылет состоится сегодня, 12 апреля, в 17:30. Это связано с тем, что самолёт так и не прибыл в Екатеринбург. Вместо вчерашних 20:55 теперь его ждут сегодня в 15:50.

Как следует из информации о рейсе на сайте аэропорта «Кольцово», из Утапао самолёт вылетел в 07:13 по местному времени 12 апреля. В Новосибирске его ждут в 14:25, а в Екатеринбурге — в 15:50.

Примечательно, что онлайн-табло аэропорта «Толмачёво» (Новосибирск) не содержит информации об этом рейсе.