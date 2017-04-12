Оттава, 12 апреля, 2017, 08:50 — ИА Регнум.



(сс) Gellinger Cамолет. Небо

Дополнительные меры по повышению уровня безопасности введены канадскими властями на авиарейсах в страну из ряда государств, сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно, передает телекомпания CTV.

Министр в целях безопасности отказался уточнять, в чем заключается нововведение. Более подробная информация появится позже.

Уточняется, что пассажиры не будут испытывать из-за них неудобств. Например нет ограничений по проносу ноутбуков в самолеты, следующие в Канаду.

Как отметил Гарно, работа по повышению уровня безопасности канадскими властями продолжается. «Мы продолжаем оценивать необходимость обеспечения безопасности всех пассажиров, прибывающих в Канаду из разных уголков земли», — пояснил канадский министр.

Напомним, американские власти в конце марта запретили провоз в самолетах, прибывающих в США из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки, большинства электронных устройств. Речь идет о гаджетах крупнее смартфона.

Примеру США последовала Великобритания, введя такой же запрет для рейсов из Ливана, Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Туниса и Египта. Это сделано, чтобы не допустить проноса в самолет взрывного устройства, которое может быть замаскировано под электронный носитель информации.

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