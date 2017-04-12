Москва, 12 апреля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Нефть марка Brent 11 апреля умеренно корректировадась от недавнего максимума. Но котировки находились в области уровня 55,60. Так что пока особых поводов для разочарования энергоноситель не принес, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Временно опасения роста напряженности на Ближнем Востоке отступили на второй план. Рынок ждет публикации данных по коммерческим запасам в США от API сегодня и от EIA в среду. Если показатель вырастет, падение может ускориться», — пояснила Рогова.

«Однако впереди сезон отпусков, что традиционно сопровождается ростом спроса на топливо. И есть все шансы все же увидеть сокращение запасов. Поэтому вероятность роста к 56,90 сохраняется», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 12 апреля мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов «черного золота» в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,30% — до $56,40 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,26%, до $53,54.