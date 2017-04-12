Москва, 12 апреля, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Российская валюта немного восстановил позиции после того как понес довольно внушительные потери против доллара, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Произошло это благодаря относительному спокойствию на политической арене. Кроме того, зампред Банка России Ксения Юдаева дала рынку уверенность в стабильном росте российской экономике. Она не исключила возможность падения инфляции ниже 4% до конца 2017 года. А это, в целом, означает создание более благоприятных условия для спроса инвесторов на рубль. Если бы не геополитика», — пояснила Афанасьева.

По ее мнению, «не исключено, что публикуемые в среду данные по коммерческим запасам могут на время укрепить позиции рубля. Если сокращение объемов подтвердится, это поддержит дальнейший рост нефти Brent в район 57,20 долл./баррель».

«Это может транслироваться в падение парв USD/RUB в район 56,20. Однако именно в этом районе имеет смысл подбирать пару на покупку.», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар опустился на 43,44 копейки и составил 56,9552 рубля. Евро подешевел на 44,27 копейки — до 60,3042 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась 43,81 копейки к предыдущему показателю и составила 58,4623 рубля.