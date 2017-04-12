Киев, 12 апреля, 2017, 08:37 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Украинский дом

Названия «Донецкая Народная Республика» и «Луганская Народная Республика» теперь запрещены к использованию судьями низших уровней на Украине, сообщает пресс-служба Высшего специализированного суда Украины (ВССУ), передает MIGNews.

Такое решение принял Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что названия республик нельзя применять относительно к территориям Донбасса, жители которых провозгласили независимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Октябрьский районный суд Полтавы в своем постановлении указал, что Донецк является частью Донецкой Народной Республики.

Напомним, украинские «патриоты», в число которых входят как радикальные националисты, так и официальные лица Украины, считают ДНР и ЛНР «временно оккупированными территориями» и отказываются называть их республиками.

Стоит отметить, что глава Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли заявлял, что Украине не стоит считать ДНР и ЛНР «оккупированными территориями».

«Это неправильный подход», — сказал Мингарелли.

По его мнению, Украине следует считать жителей подконтрольной территории и жителей республик украинскими гражданами и предоставлять всем равные государственные и социальные услуги.

Также политик осудил блокаду Донбасса, объявленную в марте 2017 года Службой национальной безопасности и обороны Украины. Блокада негативно влияет на жизнь людей как на Украине, так и в ДНР и ЛНР, что не является «правильным решением», отметил глава ЕС на Украине.