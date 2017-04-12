Пекин, 12 апреля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обменялись мнениями относительно текущего положения дел в Сирии, а также обсудили пути разрешения политического кризиса в Сирии.

antilong Си Цзиньпин

В ходе разговора китайский лидер подчеркнул, что Пекин категорически осуждает применение любого вида оружия против мирных граждан, пишет «Жэньминь жибао».

«Использование запрещенного химического оружия любой из сторон недопустимо. Однако прежде чем делать какие-либо выводы и принимать санкции в отношении официального Дамаска, необходимо провести тщательное и независимое расследование», — заявил китайский политик.

Си Цзиньпин также отметил, что несогласованные действия мирового сообщества могут привести к укреплению позиций террористов в Сирии и Ираке. По мнению председателя КНР, иностранные государства должны сделать все возможное для решения сирийского кризиса политическими методами.

Дональд Трамп согласился с высказываниями Си Цзиньпина, однако американский политик подчеркнул, что Соединенные Штаты не допустят повторного применения химического оружия против мирного населения, и, в случае необходимости, США готовы применить силу в отношении сирийских властей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин призвала все стороны к проведению тщательного расследования инцидента, в ходе которого, как предполагается, было применено химическое оружие.