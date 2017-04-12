Вашингтон, 12 апреля, 2017, 08:22 — ИА Регнум. 25 мая в Берлине пройдет приуроченный к 500-летию Реформации съезд евангелической церкви, в рамках которого пройдет дискуссия на высшем уровне. В ней примут участие Ангела Меркель, представители церковных общин, и другие известные гости. В том числе бывший президент США Барак Обама.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Последний раз Барак Обама был в Берлине в ноябре 2016 в роли президента США, в мае 2017 политик нанесет официальный визит в столицу Германии и примет участие в переговорах за круглым столом с канцлером ФРГ, сообщает Die Tagesschau.

55-летний Барак Обама был ранее прихожанином христианской афроамериканской общины в Чикаго.

Основными темами круглого стола будут распространение демократии и положение христиан в мире.

Добавим, что в рамках празднования года Реформации с 24 по 28 мая в Берлине ожидается около 140 тысяч гостей, что не может не волновать органы безопасности столицы.