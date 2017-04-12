Москва, 12 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 апреля завершились ростом. По итогам дня цена на нефть сорта Brent выросла на 0,45%, до $56,25. Росту котировок способствовало общее ослабление американского доллара на рынке форекс, а также последний отчет Американского института нефти (API, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю сократились на 1.3 млн баррелей, бензина — на 3.73 млн баррелей, дистиллятов — 1.58 млн баррелей.

Сегодня, 12 апреля, баррель Brent стоит $56,37 (+0.21%). Пройдя уровень $56,20, покупатели себе открыли дорогу к $57,00-$57,30. Это та зона сопротивления, где рост котировок может замедлиться.

Также в цены закладывается продление соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти.