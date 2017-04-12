Москва, 12 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Торги на внутреннем рынке открылись 11 апреля снижением по доллару и евро. Ситуация на рынке сложилась в пользу рубля. В ходе саммита G7 министры иностранных дел решили не расширять санкции против России. Смягчение риторики Европы положительно сказалось на российской валюте и акциях, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

Другим поддерживающим фактором для рубля выступили нефтяные котировки. После публикации отчёта по запасам нефти от Американского института нефти (API), баррель Brent подорожал до $56,26. Рублёвая стоимость нефти выросла до 3205 руб. Согласно новым еженедельным данным API, в США за последнюю неделю сократились запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов.

Курс американского доллара вернулся под отметку 57 руб. Геополитика остаётся в центре внимания трейдеров и инвесторов. 12 апреля завершатся переговоры главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. МИД РФ рассчитывает на конструктивные переговоры с Тиллерсоном. От результатов переговоров будет зависеть динамика курса рубля.

На время фокус СМИ может сместиться на Серверную Корею, что позволит рублю незначительно укрепиться против валют. Американский президент Дональд Трамп всему миру показал, как умеет применять оружие, не разобравшись в ситуации. Сначала отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе в Сирии. Теперь к Корейскому полуострову отправил подводные лодки и авианосец «Карл Винсон».

Его действия вызвали нервозность у инвесторов. Они обеспокоены тем, будет ли Трамп решать проблемы с Северной Кореей с помощью военной силы. Государственные СМИ Северной Кореи распространили заявление о ядерном нападении на США при любом признаке американской агрессии. В связи с этим хедж-фонды скупают страховку Южной Кореи от ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Дефолтные свопы подскочили до новых максимумов.

Нефть торгуется выше 56 долларов за баррель. Баррель Brent стоит $56,37 (+0.21%). Ближайшая цель $57.00-$57.30. На фоне дорожающей нефти рубль продолжит укрепляться к доллару и евро. Скорее всего, сегодня, 12 апреля, можно будет наблюдать снижение курса доллара до 56,55 руб., курс евро — до 60,15 руб.