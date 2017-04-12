Словения, 12 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. В Словении накануне Дня космонавтики памятник Юрию Гагарину был открыт в городе Витанье, говорится в Twitter посольства РФ в стране.

Юрий Гагарин

В мероприятии приняли участие посол России в Словении Доку Завгаев, председатель Госсовета Словении Митя Бервар, мэр муниципалитета Витанье Мирко Полутник и губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Герой России, космонавт-испытатель, мэр Звездного городка Валерий Токарев на открытии бюста Гагарину напомнил, что имя первого космонавта и его подвиг «будут примером для следующих поколений, которые станут создавать будущее высоких технологий и познавать Вселенную».

Памятник Гагарину в Словении открыт впервые. В 2016 году в ряде стран мира были открыты монументы по случаю 55-летия первого полёта человека в космос. Памятник Юрию Гагарину в черногорском посёлке Радовичи близ побережья Которского залива был открыт 12 апреля 2016 года, бюст космонавта №1 украсил парк Санта Тереза в Вероне (Италия).

Монументы уже открыты в Аргентине, Болгарии, Голландии, Дании, Индии, Испании, Казахстане, на Кипре, а также в Китае, Малайзии, Норвегии, США, Франции, Великобритании и Чехии.

Городские власти испанской Барселоны также рассматривают возможность установки памятника Гагарину рядом с памятником Христофору Колумбу. Также 2 апреля торжественная церемония открытия памятника Юрию Гагарину состоялась в США — бюст первому космонавту установлен в Благотворительном Космическом Фонде в Колорадо-Спрингс.