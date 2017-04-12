Москва, 12 апреля, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в российской Конституции отсутствует механизм лишения гражданства, основания для получения гражданства РФ могут быть отменены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя решение главы Казахстана лишать гражданства тех, кто примкнул к экстремистам, передает 12 апреля телеканал «Мир 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — пояснил Владимир Путин.

Глава государства пообещал, что в ближайшее время будут проведены необходимые юридические консультации. По их итогам будут приняты соответствующие решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что граждане, покинувшие страну и вступившие в ряды какой-либо экстремистской организации, уже не смогут вернуться на родину по причине автоматического лишения гражданства.

Такую меру Назарбаев назвал вынужденной и сообщил, что примерно 500−600 казахстанцев в настоящее время состоят в рядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если же говорить в целом о гражданах бывшего СССР, из них примкнули к террористам порядка 5 тыс. человек.

По словам казахского лидера, профилактическая работа со сторонниками экстремистов, вернувшимися в страну, не дала положительных результатов. В связи с этим было принято решение вовсе закрыть им путь домой.